“De Marc Coucke van Deinze” nu ook officieel weg uit de raad van bestuur van zijn club

Denijs Van de Weghe, jarenlang als eigenaar en geldschieter van tweedeklasser SK Deinze in de volksmond de Marc Coucke van Deinze genoemd, verkocht de club vorig jaar aan de ACA Football Partners uit Singapore en was al niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding, nu heeft hij ook officieel afstand genomen van zijn actieve betrokkenheid bij de club.

“KMSK Deinze maakt officieel bekend dat Denijs Van De Weghe en Olivier Van de Vijver hebben besloten af te treden als leden van de Raad van Bestuur van de Deinze Football Club NV”, klinkt het in een mededeling.

Denijs Van de Weghe heeft de club meer dan tien jaar actief geleid. Daar komt nu officieel een einde aan. Hij blijft wel nog aanwezig in een ceremoniële rol.

“Denijs Van De Weghe zal aanblijven als erevoorzitter van KMSK Deinze en belooft samen te blijven werken met de club om de relatie met sponsors, supporters en alle stakeholders te behouden en te versterken.”

De club gaat op zoek naar nieuwe bestuursleden. Van de Vijver treedt tegelijkertijd af als Chief Commercial Officer, maar blijft actief als commercieel vertegenwoordiger binnen de club.

KMSK Deinze was de voorbije weken in het nieuws rond problemen met een nieuwe tribune, die door een juridisch geschil niet in gebruik mag genomen worden. Een gigantisch probleem, want zonder de tribune voldoet Deinze niet aan de licentievoorwaarden voor de Challenger Pro League.