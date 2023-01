Oorspronkelijke ‘Wednesday’-actrice overleden

“Ze overleed zaterdagavond in het ziekenhuis, ze was omring door familie”, vertelde haar dochter aan Variety.

Lisa Loring, die nog maar vijf jaar oud was toen ze in 1964 de rol van Wednesday op zich nam in de allereerste verfilming van ‘The Adams Family’, is op 64-jarige leeftijd overleden na een beroerte.

Van 1964 tot 1966 speelde Loring Wednesday Addams. Ook toen al droog Wednesday vlechtjes en was gothic haar favoriete look. Haar performance werd nadien - ondanks de vele remakes - niet vergeten, want zelfs voor de nieuwste Netflix-Serie Wednesday inspireerde actrice Jenna Ortega zich op Loring. Voor de dans, die viraal ging op TikTok, inspireerde Ortega zich namelijk op Loring’s hoekige beweging. En Ortega bedankte Loring zelfs nog toen de dans online aansloeg.

Loring werd in 1958 geboren als Lisa Ann DeCinces op de Marshalleilanden en verhuisde vervolgens met haar moeder naar Hawaï en later naar Los Angeles. Op driejarige leeftijd begon ze al met modellenwerk en al snel kreeg ze haar eerste rol op televisie in het medische drama Dr. Kildare’.

Na haar doorbraak als Wednesday Addams speelde ze ook een rol in de sitcon ‘The Pruitts of Southampton’ en in het spionagedrama ‘The Girl from U.N.C.L.E’. Vervolgens kreeg ze een terugkerende rol in ‘As the World Turns’. Ze kreeg later ook een rol in ‘Blood Frenzy’, ‘Iced’ en ‘Savage Harbor’.

Loring had twee dochters, Marianne en Vanessa en ook twee kleinkinderen.