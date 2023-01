Dan toch ook goed nieuws voor Megan: ‘Temptation island’-ster kondigt verloving aan

Megan Desaever (22) was de afgelopen dagen het mikpunt van spot, nadat de ‘Temptation island’-ster op YouTube had toegegeven geen belastingen te betalen. Maar er is ook goed nieuws voor Desaever: ze is verloofd.

De 22-jarige Desaever maakte op Instagram bekend dat haar vriend Dennis Roos – zelf ook wereldberoemd in Nederland door zijn deelname aan het MTV-programma ‘Ex on the beach’ – haar ten huwelijk heeft gevraagd. “1.000 keer ja”, klinkt het op Instagram, bij een video van een grote verlovingsring.

Desaever en Roos vierden hun verloving schijnbaar in een discotheek Dubai. De realityster had eerder al bekendgemaakt dat ze op korte termijn zou verhuizen naar de Verenigde Arabische Emiraten, omdat men daar geen belastingen moet betalen. Tijdens haar vakantie in Dubai ging ze “de opties bekijken”, zei ze vorige week in Play Café. “Maar mijn vriend wil nog niet naar Dubai verhuizen, denk ik.”