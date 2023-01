Inbreuken op welzijn vastgesteld bij bijna alle controles dienstenchequebedrijven

Uit de 175 uitgevoerde controles resulteerden 159 schriftelijke waarschuwingen, 19 corrigerende adviezen en 1 dagvaarding. De inspectiebezoeken waren aangekondigd.

De meest vastgestelde overtreding, bij ongeveer twee derde van de werkgevers, was het ontbreken van een risicobeoordeling, legt Dermagne uit aan Sudinfo. Nochtans houden de werkzaamheden over het algemeen een hoog risico in op beroepsziekten, door bijvoorbeeld blootstelling aan chemische stoffen of gewrichts- of spierproblemen. Daarnaast kwam een gebrek aan toezicht op de gezondheid van de werknemer vaak voor.

In een kwart van de bedrijven waren bovendien geen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals schoonmaakhandschoenen, beschikbaar voor de werknemer.