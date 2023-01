Elke maand worden in België twee clandestiene drugslabs ontmanteld

In België worden elke maand gemiddeld twee clandestiene laboratoria voor de fabricatie van synthetische drugs of cocaïne ontmanteld. Dat schrijven de kranten van Sudinfo maandag.

Sinds 2017 zijn zowat 120 clandestiene drugslabs ontdekt door specialisten van de federale politie in België. De trend is de voorbije jaren bovendien versneld, met de ontdekking van 28 labs in 2020, 27 in 2021 en 21 in 2022 (cijfer tot midden november).

“Er zijn meerdere redenen voor de aanwezigheid van het fenomeen in België: nabijheid van Nederland, gemeenschappelijke taal, goed wegennet en het makkelijk verkrijgen van chemische producten. De recente aanwezigheid van labs voor cocaïne-extractie heeft ongetwijfeld te maken met invoer via de haven van Antwerpen”, aldus een onderzoeker van de federale politie.