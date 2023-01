Mattias Ekström wint Race of Champions na finalestrijd met Mick Schumacher

Mattias Ekström met de trofee van de Race of Champions — © Race of Champions

Mattias Ekström heeft in Zweden voor de vierde keer de Race of Champions gewonnen. Ekström haalde het in de finale van Mick Schumacher.

Aangezien de Race of Champions dit jaar in Zweden en op een besneeuwde ondergrond plaatsvind werden de mannen uit het ‘hoge noorden’ al snel als favorieten aangeduid voor de eindoverwinning. Met Mattias Ekström won ook een thuisrijder.

Verschillende voormalige F1-piloten en ook rallyrijders namen deel aan de Race of Champions. Uiteindelijk draaide het uit op een finale tussen rallyrijder Mattias Ekström en Mick Schumacher die de voorbije twee seizoenen in de Formule 1 actief was en komend seizoen reserverijder is bij het Mercedes F1 team.

In de finale haalde Mattias Ekström het uiteindelijk van Mick Schumacher waardoor niet alleen Ekström maar ook het thuisland Zweden mocht zegevieren. Voor Ekström was de overwinning extra speciaal omdat hij de Race of Champions in het verleden ook won tegen Michael Schumacher, de vader van Mick.

Meer F1-nieuws:- VIDEO: Mooi eerbetoon voor Michael Schumacher tijdens Race of Champions- Ford: “We moeten een F1-deelname overwegen, de sport is erg populair”- Stoffel Vandoorne na nieuwe nulscore: “Dit is een erg uitdagend begin van het seizoen”- Commotie nadat F1-race in Nederland miljoenen euro’s ‘coronasteun’ kreeg: “Er werden kosten gemaakt”- Overzicht: Wanneer presenteren de teams hun nieuwe F1-bolides voor het F1-seizoen 2023?

(F1journaal.be)