Bewaker steekt ballonnen van verkoper in brand, maar weet niet dat daar uiterst vlambare stof inzit

Een Chinese bewaker wilde een week geleden een man wegjagen die op een illegale plaats ballonnen stond te verkopen. Met een aansteker in de hand liep hij naar de ballonnen toe om ze in brand te steken. Een hele rare - en onwijze - beslissing van de bewaker, want de tros barstte meteen in een enorme vuurbal uit. Normaal zijn ballonnen gevuld met helium, maar in dit geval ging het om waterstof, een uiterst ontvlambaar gas.