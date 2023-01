Dat ging maar nét goed: Fabio Jakobsen kreeg even flashbacks naar horrorval na clash met toeschouwer in volle sprint in San Juan

Fabio Jakobsen sprintte zondag naar een tweede plaats in de slotrit van de Ronde van San Juan. Maar de Nederlander van Soudal - Quick Step kwam ei zo na zwaar ten val. Jakobsen reed in volle sprint tegen de uitgestoken telefoon van een toeschouwer aan, waardoor hij zijn bril verloor. Ter herinnering: Jakobsen maakte in 2020 een horrorsmak in de Ronde van Polen, waarbij hij tegen hoge snelheid over de omheining vloog.