Debutant Anouar Ait El Hadj: “Perfecte start”

LEES OOK. Zondagswandeling zet immense kloof tussen leider en rode lantaarn in de verf

Een klein kwartier kreeg Anouar Ait El Hadj om zich voor de eerste keer te tonen aan het Genkse publiek. “Dit was een perfecte start voor mij in een heel aangename sfeer”, lachte de Brusselse pocketvoetballer. “De trainer had ons verwittigd dat we Seraing niet mochten onderschatten. Gelukkig lag de wedstrijd snel in een beslissende plooi. Ik ben erg goed opgevangen in Genk. Ik kende Bilal El Khannouss natuurlijk al goed. Ook Maarten Vandevoordt is geen onbekende. Dat heeft de integratie een stuk vergemakkelijkt. Ik ben in ieder geval in een heel creatief team beland, er steekt ook veel energie in dit Genk. Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen, een titel zit er misschien ook in. Maar eerst wil ik op zoek naar een appartement. Ik zit nu nog even op hotel hier in de buurt.” (edg)