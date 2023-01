Wouter Vrancken voerde vrij vroeg vijf wissels door tegen Seraing. “Met het oog op de match van woensdag in Eupen”, gaf hij toe. “Het kon makkelijk omdat deze wedstrijd vrij snel in een beslissende plooi lag. Cuesta en Heynen hebben al een poos last van kleine kwaaltjes. Niets dat hen tegen Eupen aan de kant zal houden maar dit was het ideale moment om hen een beetje te sparen. (mg)