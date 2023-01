Trésor scoort weer na vijf maanden en ziet Ait El Hadj graag komen: “Statistieken zeggen me niet zoveel”

LEES OOK. Zondagswandeling zet immense kloof tussen leider en rode lantaarn in de verf

“Ik wist wel dat het een tijdje geleden was dat ik nog gescoord had”, aldus de assistenkoning van Genk. “Maar, eerlijk, ik ben daar niet zo mee bezig. Natuurlijk is het fijn als je een goaltje kan meepikken, omdat je daarmee je ploeg helpt. Maar voor de rest zeggen die persoonlijke statistieken mij niet zo veel.”

Voor de Genkies werd het een simpele walk-over. “Onze verdienste”, aldus nog Trésor. “We hebben vanaf minuut 1 druk ontwikkeld en niet meer losgelaten. Ook onze invallers waren gretig. Dat we intussen een grote kloof hebben op de rest? Ach, we moeten enkel met onszelf bezig zijn. Als wij punten blijven pakken, moeten we niet naar de concurrentie kijken.”

Seraing ligt Trésor. Net als vijf maanden geleden scoorde hij tegen de hekkensluiter. — © Dick Demey

Intussen kreeg Trésor er met Anouar Ait El Hadj een concullega bij. “Toen ik weg moest bij Anderlecht, heb ik op het einde nog enkele maanden samen met hem en zijn generatiegenoten getraind. Het is een lieve jongen, die altijd naar voor, zeg maar positief, probeert te voetballen. Hij brengt kwaliteit en dat juich ik toe. Als iemand eens een mindere periode heeft, kan je hem brengen zonder kwaliteitsverlies.”

© Dick Demey

Onuachu: afscheid met titel

Tweede feestvarken van de avond was Paul Onuachu met twee goals. “Goed voor het vertrouwen”, aldus de topschutter. “Makkelijke avond? Niks van. Er zijn geen eenvoudige wedstrijden. Wij deden het makkelijk lijken.”

Nog twee dagen en de wintermercato is voorbij. In de wandelgangen kan je opvangen dat er vage interesse zou zijn voor de Nigeriaan. Southampton is één van de namen die valt. “Wat wil je dat ik daar op zeg?” lachte Paul. “De waarheid? Wel, in een transferperiode kan alles gebeuren. Maar ik heb van die ploeg nog niks gehoord en mijn manager ook niet. Ik ben voorlopig enkel op Genk gefocust en hoop hier afscheid te kunnen nemen met een titel.”

(rco)