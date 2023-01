Antwerp Pride 2023 krijgt thema “Braveolution”

Door een “Braveolution” uit te roepen, hoopt Antwerp Pride dat ook iedereen buiten de holebigemeenschap de moed zal hebben om op te komen voor een inclusieve samenleving. “Als Antwerpen een brave space zou zijn, dan zou iedereen zich kunnen ontwikkelen tot wie men is binnen een respectvolle samenleving en met steun van medeburgers, collega’s, familie, overheid,...”, zegt Antwerp Pride-woordvoerder Wilfried Eetezonne. “Dan zou het normaal zijn om op straat hand in hand te lopen met iemand met dezelfde genderidentiteit, of om gekleed te gaan op een manier die ingaat tegen de opgelegde heteronormatieve normen. Dan zou er geen discussie zijn rond inclusief taalgebruik of genderneutrale toiletten.”

Antwerp Pride stelt dat er in onze samenleving al veel bereikt is op het vlak van gelijke rechten en tolerantie, en zegt daar ook dankbaar voor te zijn, maar stelt dat er “in de realiteit nog veel moed nodig is om bepaalde heel eenvoudige stappen te zetten”. De organisatie denkt dan aan uit de kast komen of in het algemeen te durven zijn wie je bent.

Het programma van Antwerp Pride 2023 wordt later bekendgemaakt. Zeker is wel dat er op zaterdag 12 augustus opnieuw een grote Pride Parade komt doorheen de stad. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zondagavond nam Bart Abeel na vijftien edities ook afscheid als voorzitter van Antwerp Pride. Geert van Praet is zijn opvolger.