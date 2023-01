Remco Evenepoel laat zich zien met ultieme demarrage, maar slotrit Ronde van San Juan is prooi voor Sam Welsford

Sam Welsford heeft de slotetappe van de Ronde van San Juan op zijn naam geschreven. De Australiër van Team DSM was na een snelle etappe van 112 kilometer de snelste in de verwachte massasprint, net zoals zaterdag. Miguel Angel Lopez is de eindwinnaar.

De etappe in en rond San Juan stond in het teken van het afscheid van Maximiliano Richeze. De 39-jarige Argentijn zou de nieuwe loods worden van Mark Cavendish, maar kon niet mee naar Astana. Richeze kreeg een indrukwekkende erehaag en reed kilometers lang alleen voor het peloton uit.

Na dat spektakel was het vlammen richting finish. Met vier vluchters van de dag: Mathias Vacek, Laureano Rosas, Carlos Salgeuiro en onze landgenoot Jens Reynders. Al was het verblijf voorin van de Belg van Israel-Premier Tech geen lang leven beschoren. Reynders won een tussensprint en liet zich dan terug uitzakken naar het peloton.

De sfeer zat erin in Argentinië, maar in de laatste lokale ronde was het over en uit voor de vluchters. Tijd voor niemand minder dan Remco Evenepoel om de koers in de fik te steken. De wereldkampioen ging mee in het wiel van Quinn Simmons, eerder al ritwinnaar. De Amerikaan van Trek-Segafredo geraakte daarna nog nauwelijks uit het wiel van de wereldkampioen.

De voorsprong van het duo schommelde lang tussen de 10 en 20 seconden. Met vijf kilometer te gaan, leek de voorsprong op te lopen naar bijna een halve minuut. Maar dan brak de veer bij Evenepoel - die zich nu gaat voorbereiden op de UAE Tour(20/2-26/2) - en Simmons, waardoor hun aanval afliep op een sisser. Tijd voor de verwachte massasprint en daarin was Sam Welsford duidelijk de snelste, voor de bijna vallende Fabio Jakobsen en Giacomo Nizzolo.

Uitslag:

1. Sam Welsford in 2:23:41

2. Fabio Jakobsen

3. Giacomo Nizzolo

4. Yevgeniy Gidich

5. Danny van Poppel

Eindstand:

1. Miguel Angel Lopez

2. Filippo Ganna +30”

3. Sergio Higuita +44”

4. Einer Augusto Rubio +50”

5. Brandon Smith Rivera +1’01”

...

7. Remco Evenepoel +1’19”