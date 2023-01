Elke donderdag Dimitri Van den Bergh op tv: ‘The DreamMaker’ krijgt uitnodiging voor prestigieuze Premier League

LEES OOK. Dimitri Van den Bergh struikelt na spannende partij in eerste ronde van Darts Masters

Net als in het snooker is er in het darts sprake van de ‘Triple Crown’. Dat zijn de drie belangrijkste toernooien van het seizoen. Voor de edele pijlsport gaat het om het WK, de World Matchplay en de Premier League. De eerste editie van de Premier League vond plaats in 2005. Toen met zeven darters, later met acht en dan tien. Er was telkens een groepsfase, waarbij ook gelijke spelen mogelijk waren, waarna de top vier zich plaatste voor de play-offs. Daar kwam in 2022 verandering in. Er werd gekozen om opnieuw acht darters toe te laten (de top vier van de wereld en vier genodigden) voor een toernooivorm, startende vanaf kwartfinales. Met elke donderdagavond ook een dagwinnaar, die 10.000 pond (bijna 12.000 euro) mee naar huis nam, en een finale met de beste vier aan het einde van een reeks van zestien toernooien.

Van den Bergh deed tot nu toe twee keer mee aan de Premier League. In 2019 was hij een van negen uitgenodigde spelers om het veld aan te dikken tot tien. Hij gooide in Rotterdam een gemiddelde van 100.73 op weg naar een 6-6 gelijkspel tegen James Wade. Twee jaar later mocht Van den Bergh een heel seizoen meedoen. Na zestien donderdagen - en enkele weken op nummer 1 te hebben gestaan - eindigde de Antwerpenaar op de ondenkbare vijfde plaats en miste hij net een plekje in de Premier League Finals.

Tweede keer

Naast de top vier op de wereldranglijst (Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen en Gerwyn Price) waren er dus nog vier tickets uit te delen. Daarvoor waren er een heleboel kandidaten. Sky Sports-analiste Laura Turner vertelde aan ons dat ze er zelfs elf had.

“Het hangt ervan af wat ze willen”, zei de Engelse voor aanvang van de Masters. “Wil de PDC een nieuw publiek en markt aansnijden of zijn ze tevreden met wat ze hebben? Ze zien ook wel dat de sport in België enorm aan het groeien is, dus ik denk dat Dimitri een goeie kans maakt. Zeker door de manier waarop hij het vorige seizoen is geëindigd.”

En zo geschiedde: de PDC koos voor ‘The DreamMaker’. Die speelde z’n meest constante seizoen in 2022. Met halve finales op het WK en de Matchplay, en twee eindzeges in de World Series als hoogtepunten. Van den Bergh verloor deze maand nipt van achtereenvolgens Michael Smith en Gerwyn Price in Bahrein en Kopenhagen, en op de Masters eindigde zijn toernooi al in de eerste ronde na een nederlaag tegen tweevoudige wereldkampioen Gary Anderson. Maar dat bleek geen negatieve impact te hebben op een Premier League-ticket. Kortom: elke donderdag tot eind mei dus Van den Bergh op televisie.

Naast de top vier kregen deze darters een plekje:

Dimitri Van den Bergh

Jonny Clayton

Nathan Aspinall

Chris Dobey

PRIJZENPOT

Winnaar - 275,000 BP (322.000 euro)

Runner-up - 125,000 BP (146.000 euro)

Halve finale - 85,000 BP (100.000 euro)

Vijfde plek - 75,000 BP (88.000 euro)

Zesde plek - 70,000 BP (82.000 euro)

Zevende plek - 65,000 BP (76.000 euro)

Achtste plek - 60,000 BP (70.000 euro)

Dagwinnaar - 10.000 BP (12.000 euro)

TOTAAL - 1 miljoen BP (1,2 miljoen euro)

PROGRAMMA

Belfast - 2 februari

Cardiff - 9 februari

Glasgow - 16 februari

Dublin - 23 februari

Exeter - 2 maart

Liverpool - 9 maart

Nottingham - 16 maart

Newcastle - 23 maart

Berlijn - 30 maart

Birmingham - 6 april

Brighton - 13 april

Rotterdam - 20 april

Leeds - 27 april

Manchester - 4 mei

Sheffield - 11 mei

Aberdeen - 18 mei

Londen (Finals) - 25 mei