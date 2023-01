Denemarken kroont zich derde keer op rij tot wereldkampioen handbal

Denemarken heeft zich zondag voor de derde keer op een rij tot wereldkampioen handbal bij de mannen gekroond. In de finale in de Zweedse hoofdstad Stockholm haalden de Denen het met 34-29 van olympisch kampioen Frankrijk. Bij de rust gaf het scorebord 16-15 aan. Denemarken is het eerste land dat drie opeenvolgende wereldtitels (2019, 2021 en 2023) behaalt.

In de wedstrijd voor de derde plaats won Spanje eerder op de dag met 39-36 van Europees kampioen Zweden.

Bij hun debuut op een groot kampioenschap verloren de Belgen twee weken geleden in hun eerste groepsmatch met 43-28 van Denemarken. België eindigde in de tweede ronde op de laatste plaats in zijn poule, goed voor een 21e plaats in de eindstand.