Zondagswandeling zet immense kloof tussen leider en rode lantaarn in de verf

Trésor scoorde voor het eerst in vijf maanden, Seraing blijkt zijn favoriete tegenstrever. — © Dick Demey

Zoals verwacht had leider KRC Genk geen kind aan rode lantaarn Seraing. Na minder dan een kwartier was de kloof al geslagen, de aanvallers Onuachu (2), Trésor en Paintsil zorgden voor de niet eens overdreven 4-0-eindstand. Intussen werden krachten gespaard voor de inhaalmatch van woensdag in Eupen.

De intenties van Seraing-coach Legros waren duidelijk: terwijl zowel Bernier als Marius ontbraken met een blessure, liet hij zijn derde spits Vagner op de bank. Zo vormde in een 4-5-1 Ifoni in zijn eentje de Luikse aanvalslinie. Seraing oogde trouwens piepjong, ouderdomsdeken Lepoint (38) was één van de slechts drie bezoekers boven de 22 jaar.

Vroege strafschop

Het plan-Legros kon al na minder dan een kwartier verticaal worden geklasseerd. Meer dan dertien minuten had een gefocuste leider immers niet nodig om een veilige dubbele voorsprong uit te bouwen. Met dank aan een onbezonnen tackle van Mvoué, die Heynen in minuut 5 onderuit haalde in de grote rechthoek. Onuachu zette de terechte strafschop eenvoudig om en ontfutselde met zijn vijftiende goal van het seizoen Vincent Janssen opnieuw de Gouden Stier.

Onuachu zette Genk vanop de stip op voorsprong. — © Dick Demey

Heerlijk hieltje El Khannouss

De Genkse 2-0 werd een pareltje. Bilal El Khannouss illustreerde met een geniaal hieltje waarom hij verdiend tot grootste belofte van het Belgisch voetbal werd gekroond. Bronzen Schoen Trésor nam de bal op snelheid mee en klopte de uitgelopen Dietsch met links. Zijn eerste goal in vijf maanden, de vorige maakte hij in de heenronde ook al tegen Seraing.

De dubbele voorsprong zorgde te vroeg voor comfort bij de thuisploeg. Met de uitmatch van woensdag in Eupen in het achterhoofd ging de voet van het gaspedaal, de behendige Mansoni maakte er gebruik van om tot twee keer toe een poging op doel te wagen. Weliswaar met veel minder dreiging dan de Genkse prikken. Opnieuw El Khannouss lanceerde met een sublieme dieptepass Heynen, Onuachu nam de voorzet aan de tweede paal in volley, maar stuitte op een alerte Dietsch. De bezoekende doelman stopte ook Paintsil, na een één-tweetje met Onuachu, af.

Bilal El Khannous etaleerde nogmaals zijn klasse. — © BELGA

Opnieuw Trésor-Onuachu

Een afgeweken voorzet van Paintsil zorgde voor de eerste opwinding na rust. Dietsch kon de botsende bal nog net tegen de deklat duwen, Onuachu slaagde er op de doellijn niet in om te scoren in de rebound.

Bij de Nigeriaanse scherpschutter betekent uitstel zelden afstel. Zeker als meester-assistent Trésor een volgende voorzet perfect voor doel zwiept, de hoog opverende Onuachu liet de doelman geen schijn van een kans: 3-0.

Het verschil tussen de leider en rode lantaarn was op het veld even groot als in de rangschikking. En werd geïllustreerd met een wondermooi vierde doelpunt. Een (korte) hoekschopvariant over vier stations eindigde met een afleggertje van Heynen en de perfecte plaatsbal van Paintsil: 4-0.

Onuachu zette de 3-0 op het bord en trof twee keer raak. — © Dick Demey

Kloof van 20 punten

Met het oog op de inhaalmatch van woensdag in Eupen wisselde Wouter Vrancken vijf keer. In de Oostkantons kan de leider zijn voorsprong op naaste achtervolger Union opnieuw uitbouwen van zes naar negen punten. Het ticket voor play-off 1 kan over enkele weken al mathematisch op zak worden gestoken, de huidige voorsprong op nummer vijf AA Gent bedraagt - met één match minder gespeeld - maar liefst… twintig punten. Soms zeggen cijfers meer dan woorden.