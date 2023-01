Gevonden puppy is een hit op Facebook: iedereen wil hem, maar van wie is hij?

De populairste Zaanse vondeling van het jaar? Een nog heel jonge herdershond, gevonden in het centrum van het Nederlandse Zaandam. ”Ik wil hem wel in huis nemen’’, reageren veel leden van de Facebookgroep Vermiste en Gevonden Dieren Zaanstad. De oproep van Dierenzorg Zaanstreek is inmiddels een kleine duizend keer gedeeld.

© Facebook

Liefhebbers voor het hondje moeten achterin de rij aansluiten, want Dierenzorg Zaanstreek is eerst nog op zoek naar de eigenaar van de pup. ”De hond wordt tijdelijk opgevangen in een gastgezin’’, zegt een medewerkster van het contactcentrum. Zij verwijst naar het dierenasiel, maar “die nemen op zondag niet op”. Veel leden van de Faceboekgroep hoeven daar ook niet op te wachten. ,”Ik kom hem meteen halen.’’ “Wat een snoetje, wat een moppie’’, zeggen verschillende leden.

De jonge pup werd woensdag al gevonden op een grasveldje in de Jan Eydenbergstraat in Zaandam; gechipt, maar niet geregistreerd. Een van de leden van de Faceboekgroep denkt de pup vorige week te hebben gezien in het centrum van Zaandam. Een ander meldt eerder een jonge herdershond gezien te hebben in de buurt waar hij uiteindelijk werd gevonden, die werd uitgelaten door een “jonge knul”.

“Hoe kan het, dat je zo’n lief hondje niet mist’’, vragen veel leden zich af. Verbazing alom. En verontwaardigen, omdat een dier blijkbaar van een chip voorzien kan worden, zonder dat die wordt geregistreerd. Zondagmiddag was de eigenaar nog niet getraceerd. En hij heeft zich ook nog niet uit eigen beweging gemeld, volgens de laatste update.