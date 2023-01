Actrice Annie Wersching (45) uit ‘24’ en ‘The Vampire Diaries’ overleden

Wersching verscheen in tientallen televisieshows tijdens haar twee decennia durende carrièe. Haar eerste verdienste was ‘Star Trek: Enterprise’. Later raakte ze vooral bekend als Renee Walker uit ‘24’ en de moeder van de Salvatores Lily Salvatore in ‘The Vampire Diaries”. Ze was ook te zien in ‘Bosch’, ‘Marvel’s Runaways’, ‘The Rookie’ en recentelijk nog in het tweede seizoen van ‘Star Trek: Picard’ als Borg Queen. In de videogame ‘The Last Of Us’ gaf ze haar stem aan Tess.

Wersching kreeg volgens Deadline in 2020 de diagnose van kanker maar bleef desondanks gewoon verder werken. Het is niet duidelijk aan welk type kanker ze leed. Ze laat een man, acteur Stephen Full, en drie zonen achter. Er werd zondag een GoFundMe-pagina opgezet om de familie te steunen.