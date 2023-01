Acteur Adama Niane (56) uit Netflix-serie ‘Lupin’ overleden

Adama Niane, die Léonard speelde in de populaire Netflix-serie ‘Lupin’ is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat meldt AFP zondagavond. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

Adama Niana was een gekende acteur in Frankrijk dankzij zijn rol van Sebastien Sangha in de populaire serie ‘Plus Belle La Vie” dat na 18 seizoenen afgelopen jaar tot een einde kwam. In ons land werd hij vooral bekend door zijn rol in Lupin. Daarin speelde hij Léonard, die ingehuurd wordt door Hubert Pellegrini om Assane (Omar Sy) neer te halen.

“Hij was toegewijd, krachtig talentvol”, schrijft regisseur Olivier Abbou op Instagram die met de acteur werkte voor de film ‘Furie’ uit 2019. Het is de familie van de acteur die het overlijden zelf meldde aan AFP.