Rani Rosius is er op de Vlaamse indoorkampioenschappen nog niet in geslaagd om zich voor het EK indoor in Istanboel te plaatsen. De 22-jarige Genkse won met een persoonlijk record van 7.26 wel de Vlaamse titel 60m, maar ze strandde op twee honderdsten van het EK-minimum (7.24).