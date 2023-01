Cliff Van den Heuvel en Claudia Loyens, het prinsenpaar uit Stokkem, vonden hun kostuums zo mooi dat ze zelfs besloten om er zaterdag in te trouwen. — © Bart Borgerhoff

Dilsen-Stokkem

De kostuums waarin Cliff Van den Heuvel en Claudia Loyens, carnavalsprins en -prinses van Stokkem, zaterdag in het huwelijksbootje stapten, leken zo uit de Efteling te komen. En dat is geen toeval. Ontwerpster Marjolein Hockers ontwierp immers al verschillende pakken voor het pretpark in Kaatsheuvel.