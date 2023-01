“Ik zou sowieso op het podium staan. Of dat nu als zanger, dj of acteur was, maakte me niks uit.” Regi Penxten (46) sluit het achtste seizoen van ‘Het huis’ af met een terugblik op zijn carrière. De succesvolle dj en muziekproducer vertelt over zijn allesverslindende liefde voor het podium en de muziek, die soms ten koste gaat van zijn privégeluk.