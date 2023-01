Spice Girls waarschijnlijk herenigd voor kroning van koning Charles

De Spice Girls zullen zich herenigen in mei ter ere van de kroning van koning Charles III in mei. Zelfs Victoria Beckham zou erbij moeten zijn tijdens het concert.

Volgens The Sun zijn de organisatoren “super enthousiast” om de groep te hebben geboekt voor het evenement, de dames hebben Charles namelijk doorheen hun carrière verschillende keren ontmoet. Als het doorgaat is het de eerste keer dat de groep samenkomt sinds de slotceremonie van de Olympische Spelen in 2012.

“De koninklijke organisatoren hebben er hun zinnen op gezet om de populairste meidengroep van Groot-Brittannië te strikken en de Spice Girls denken er serieus over na om terug te keren naar het podium als vijfkoppig gezelschap voor het historisch evenement”, zegt een bron aan The Sun.

“Er heerst echt een algemeen gevoel dat deze reünie zou kunnen plaatsvinden voor zoiets belangrijks. Mel B en Mel C zijn de leiders in de groep en doen er alles aan om het te laten gebeuren”, klinkt het nog.

Vorige week sprak Mel C haar teleurstelling uit over het feit dat de Spice Girls niet konden optreden tijdens het Platina Jubileumconcert van wijlen de Koningin in juni vorig jaar. “Weet je wat, we hadden er graag bij willen zijn, maar het was gewoon een van die situaties waarin het onmogelijk was”, klonk het toen.