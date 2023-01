Tessa Wullaert antwoordt met de voeten na Gouden Schoen-affaire: “Mijn statistieken kopiëren, is nog altijd niemand gelukt...”

Tessa Wullaert heeft geantwoord met de voeten, alweer. Het boegbeeld van de Red Flames scoorde zondag twee keer in een klinkende zege van Fortuna Sittard. De tweede plek bij de Gouden Schoen is nog niet vergeten, maar wel doorgespoeld.

De geel-groenen trokken zondag naar Rotterdam voor een clash met de vrouwen van Feyenoord, een rechtstreekse concurrent in de strijd om de top drie. Maar Fortuna - met naast Wullaert nog drie Flames in de basis (Diede Lemey, Jarne Teulings, Feli Delacauw) - maakte er een eenzijdige partij van. Wullaert scoorde twee keer en zag haar team met 0-4 triomferen.

In de stand is de club uit Sittard - bezig aan het eerste seizoen in de Eredivisie - nu stevig derde, met 22 punten uit elf wedstrijden. Feyenoord blijft steken op plek zes en 16 punten.

“We wisten dat het een beladen wedstrijd ging worden”, steekt Wullaert van wal. “Feyenoord moest al bijna winnen om de kloof te dichten. Ze hebben ook een nieuwe coach, dus ze wilden zeker iets bewijzen met stevige duels bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk hebben wij ons niet van de wijs laten brengen en de meeste kansen gehad. Daar zijn we ook heel efficiënt mee omgegaan, bijna elke kans was raak. Super! We hadden ook wat recht te zetten. De heenwedstrijd verloren we, volgens mij, enorm onterecht.”

Wullaert voelde na haar tweede plek in de verkiezing voor de Gouden Schoen - na doelvrouw Nicky Evrard - “unfair” behandeld. Ze reageerde met een clown-emoticon richting de organisatie.

“Ik heb het gevoel dat de mensen die moeten stemmen niet beseffen welke statistieken ik heb neergezet. Sommige waren zelfs de beste van de wereld, ik kan onmogelijk beter doen. Dat vind ik frustrerend. Het voelt onfair aan, alsof ik een stukje waardering niet krijg”, klonk het toen.

“Geen revanche”

Maar daar zit Wullaert nu niet meer mee in haar hoofd. “Ik heb hier niet met revanchegevoelens gespeeld. Ik ben voor mezelf opgekomen, en dat zou ik zo weer doen. Ik vind ook niet dat ik nog iets te bewijzen heb. Ik heb gewoon gezegd tegen mezelf: doe je ding, zoals je altijd doet. M’n team was op de hoogte dat het een beladen week was en zij hebben mij enorm goed ondersteund. Als dat gebeurt… Dat is meer dan genoeg en alles wat ik nodig heb om te presteren. En voilà, ik heb mijn voeten laten spreken.”

Intussen zit Wullaert alweer aan negen doelpunten en negen assists in de Eredivisie. “Ik denk dat statistieken altijd ondergewaardeerd worden”, klinkt het. “Zowel goals als assists. Statistieken staan er zwart op wit. Als het makkelijk zou zijn, zou iedereen mij kunnen nadoen maar dat is nog niet gebeurd dus… Ik doe gewoon verder en laat me niet van de wijs brengen. Ik weet wat ik waard ben, ik weet wat ik kan. Ik weet ook wat de club wil en dat is die derde plek vasthouden. We bestaan nog maar zes maanden, dus het is onwaarschijnlijk wat we nu aan het doen zijn.”