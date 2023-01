Hoe de agenten van Memphis hun aandeel in de dood van Tyre Nichols probeerden te camoufleren: “Hij was kortademig”

De agenten van Memphis die Tyre Nichols (30) begin januari keihard aanpakten tijdens een routinecontrole probeerden zich in de eerste ondervragingen meteen ‘onschuldig’ te maken. “Hij was kortademig”, verklaarden ze. Tijdens de extreem gewelddadige arrestatie zeiden ze ook zaken die niet klopten met de beelden die hun bodycams maakten.

De jongeman van 30 overleed op 10 januari in het ziekenhuis van Memphis. Drie dagen eerder werd hij in elkaar geslagen door vijf agenten van het plaatselijke korps. Hij kreeg klappen, kreeg traangas in de ogen en met hun tasers gaven ze hem elektroshocks.

© AP

Opmerkelijk: er was eigenlijk niets aan de hand. Nichols werd door een patrouille tegengehouden. Toen hij zei dat hij niets gedaan had, werd hij met veel vertoon uit de auto gesleurd en tegen het asfalt gekwakt. De jongeman kon ontkomen en vluchtte te voet weg. Wat later kwam het opnieuw tot een confrontatie. Nichols zou uiteindelijk in het ziekenhuis belanden, en er sterven aan zijn verwondingen.

In hun eerste verklaringen vertelden de agenten dat Nichols kortademig was. En suggereerden ze dus dat dat misschien de oorzaak van zijn overlijden kon zijn. En er klopt wel meer niet. Op de audiotapes van het incident zijn dingen te horen die niet kloppen met de beelden van de bodycams die de vijf droegen. “Zo zeiden ze tegen de man dat hij zijn hand moest uitsteken om hem te boeien. Maar ze hadden hem al vast bij de pols”, zeggen officiële instanties die het incident onderzoeken.

“En toen ze hem vroegen om op de grond te gaan liggen lag hij daar al. Beide schouders tegen het afval gedrukt.” Het lijkt nu zeker dat de daders een ander beeld wilden schetsen. President Joe Biden heeft zich intussen al gedistantieerd van ‘zulke’ korpsleden. Hij had ook contact met de moeder van Tyre Nichols.