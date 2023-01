Parkeerverbod voor vrachtwagens rond buurthuis van Mechelen-Bovelingen

In de omgeving van het buurthuis in Mechelen-Bovelingen geldt er voortaan een parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. — © frmi

“Het gaat over de Schoolstraat, de Jan Odeurslaan en een gedeelte van de Bovelingenstraat”, legt burgemeester Kristof Pirard uit. “Het gaat om de zone vanaf het restaurant Table’O tot aan dokter Van Gansbeke. “We voeren dit verbod in om de verkeersveiligheid rond een veel gebruikt buurthuis te verhogen. Voertuigen van meer dan 3,5 ton kunnen vanaf nu parkeren in de Achterstraat, dit is de weg naar het nieuwe kerkhof. Weliswaar niet op het gedeelte waar bezoekers zich kunnen parkeren, maar wel langs de weg.”