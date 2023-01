Ruzie mondt uit in steekpartij in Antwerpen: twee lichtgewonden, twee anderen met steekwonden naar ziekenhuis

De Antwerpse politie werd zondagavond opgeroepen voor een vechtpartij in de Diepestraat. Bij het gevecht werd gebruikgemaakt van een schroevendraaier als steekwapen. Twee personen raakten lichtgewond, twee anderen werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een vijfde vechtersbaas wordt opgespoord.

Rond 18.30 uur kreeg de Antwerpse politie een melding van een vechtpartij in de Diepestraat, op de hoek met de Handelstraat. “Vijf personen waren daarbij betrokken”, vertelt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Bij het gevecht werd gebruikgemaakt van een schroevendraaier om mee te steken en een kassei om mee te slaan.”

Bij de aankomst van de politie konden vier van de vijf personen worden opgepakt, een vijfde is nog op te sporen. “Twee personen waren lichtgewond, twee anderen werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Één was met de schroevendraaier in zijn rug gestoken, de andere ter hoogte van zijn oksel”, zegt Migom.

De lokale recherche zal de feiten verder onderzoeken. De vier personen worden allen verhoord als verdachte en als slachtoffer. De ruzie speelde zich vermoedelijk af binnen het Afghaanse milieu.