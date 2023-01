ÖVP verliest absolute meerderheid bij Oostenrijkse regionale verkiezingen

Bij de regionale verkiezingen in Neder-Oostenrijk, de grootste deelstaat van Oostenrijk, is de conservatieve partij ÖVP haar absolute meerderheid verloren. De extreemrechtse partij FPÖ boekte haar beste resultaat.

De ÖVP, die al decennia aan de macht is in de deelstaat, strandde volgens projecties op 39,8 procent van de stemmen. Dat is een verlies van zowat tien procentpunten tegenover de vorige verkiezingen en de slechtste score sinds 1945. De partij verliest zo de absolute meerderheid in het deelstaatparlement en mogelijk ook in de regering van Neder-Oostenrijk.

“De FPÖ is erin geslaagd om van deze regionale stembusronde een federale verkiezing te maken”, reageerde gouverneur Johanna Mikl-Leitner van de ÖVP.

De FPÖ kreeg 24,5 procent van de stemmen, het beste resultaat van de partij in de deelstaat. Zij trok naar de verkiezingen om een einde te maken aan het “ÖVP-systeem” in Neder-Oostenrijk, zoals de regionale partijleider Udo Landbauer herhaaldelijk zei. De projecties voorspellen 20,8 procent voor de sociaaldemocraten van de SPÖ, 7,5 procent voor de groenen en 6,5 procent voor de liberale partij Neos.

Belangrijkste test

Bij de regionale verkiezingen in Neder-Oostenrijk konden ongeveer 1,3 miljoen Oostenrijkers hun stem uitbrengen. De stembusgang werd niet alleen beschouwd als een belangrijke test voor de ÖVP, maar ook meer algemeen voor het vertrouwen van de Oostenrijkers in de politiek. Volgens politicoloog Peter Filzmaier zou nog maar 20 tot 25 procent van de kiezers vertrouwen hebben in ‘s lands bestuurders. Dat is volgens hem het gevolg van tal van beschuldigingen van corruptie die de Oostenrijkse politiek de voorbije tijd teisterden.

In maart worden ook in Karinthië deelstaatverkiezingen gehouden, in april is Salzburg aan de beurt. De volgende nationale verkiezingen zijn in 2024 gepland.