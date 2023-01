Turkse president hint op goedkeuring voor Finse toetreding tot NAVO

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag laten verstaan dat Turkije de aanvraag van Finland om lid te worden van de NAVO zou kunnen goedkeuren, zonder datzelfde te doen voor Zweden. Het is de eerste keer dat Turkije laat doorschemeren dat het bereid is om de kandidatuur van Finland gescheiden te behandelen van die van Zweden.

“Indien nodig kunnen we een andere boodschap geven voor Finland. Zweden zal geschokt zijn indien we een andere boodschap geven over Finland”, zo antwoordde Erdogan op een vraag over de NAVO-kandidatuur van beide Noord-Europese landen tijdens een tv-ontmoeting met jongeren.

Turkije blokkeert al maanden de toetreding tot de NAVO van Zweden en Finland, naar eigen zeggen vanwege hun vermeende steun aan groepen die Ankara bestempelt als terroristen, waaronder de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Vorige maandag sloot Erdogan een groen licht voor de Zweedse kandidatuur uit, nadat er tijdens een anti-Turkse demonstratie in Stockholm een koran was verbrand.

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto opperde dinsdag dat Finland een toetreding tot de NAVO zonder Zweden moet overwegen. Al benadrukte hij meteen ook wel dat een gezamenlijke toetreding van de twee Scandinavische landen tot de militaire alliantie “de eerste optie” blijft.