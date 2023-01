Rani Rosius verbetert persoonlijk record op Vlaams kampioenschap indooratletiek

Rani Rosius heeft zondag tijdens het Vlaams kampioenschap indooratletiek in Gent haar persoonlijk record op de 60 meter bijgesteld naar 7.26. Jolien Boumkwo lukte een Belgisch record kogelstoten van 17m01.

In de reeksen liet Rosius zondag al een uitstekende indruk met 7.29. In de finale deed ze daar nog drie honderdsten af. En zo ging ze met één honderdste onder haar persoonlijk record. Ze bleef wel twee honderdsten boven de limiet voor het EK indoor in Istanboel, die op 7.24 staat. Eerder dit seizoen liep Delphine Nkansa wel al precies de gevraagde 7.24.

In het kogelstoten sloopte Boumkwo het 26 jaar oude Belgisch record van Greet Meulemeester, dat op 16m90 stond. Boumkwo, die zaterdag in Manchester haar persoonlijk record al verbeterde tot 16m51, lukte 17m01. De EK-limiet is nog een ander paar mouwen. Die staat op 18m60.

Op de 400 meter kwamen Belgian Cheetahs Imke Vervaet en Helena Ponette niet in de buurt van de EK-limiet, die 52.20 bedraagt. Vervaet won in 53.48, Ponette klokte 53.53. Noor Vidts won de 60 meter horden in 8.40, 25 honderdsten boven haar persoonlijk record.

