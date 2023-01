Pelt klimt naar de vijfde plaats in BENE-League Handbal

LEES OOK. Merken beslist derby in slotseconde in het voordeel van Hubo Handbal

Volendam had weinig moeite om Eupen opzij te zetten. De Nederlanders wonnen met 41-29 en nestelden zich daarmee voor één dag naast Pelt op de zesde plaats. Visé had het wat moeilijker tegen hekkensluiter Atomix, maar de 27-30-zege waarborgde de vierde plaats. De Limburgers wisten wat doen zondagavond. En dat gebeurde, Pelt won overtuigend en klimt naar de vijfde plaats. Met slechts twee punten achterstand op Visé blijft een plaats in de Final Four binnen schot.

Drie wedstrijden midweek

De drie overige wedstrijden van de achttiende speeldag werden uitgesteld. Lions - Aalsmeer gaat dinsdag door, Bocholt - Bevo is voor woensdag (20.15u) en met Hubo Handbal - Hurry Up wordt de speeldag donderdag (20.15u) afgesloten.

Mannen Beneliga

Sporting Pelt 37 - Tachos 27

De Limburgers begonnen allesbehalve scherp aan het duel tegen het nummer elf. De mannen uit Waalwijk gaven pas na zeventien minuten de leiding uit handen, maar ze beperkten de schade aan de rust wel tot 17-16. Pelt was in verdediging niet bij de les, aanvallend kwamen de kansen er wel, maar die afwerken was een heel ander verhaal.

Pelt kende meteen na de herneming een sterke periode. Het overwicht vertaalde zich snel in een voorsprong van vier doelpunten. Tachos kon nog net bekomen van deze eerste storm, naderde nog tot op één doelpunt, maar toen Pelt tussen de 40’ en de 45’ een tweede keer alle registers open trok moest Tachos de rol lossen.