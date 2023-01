Het WK en boeken toe? “Triest” einde voor cross Hoogerheide dreigt door Flanders Classics: “We houden er rekening mee”

Komend weekend wordt in Hoogerheide het WK veldrijden verreden, met als climax een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar nadien zou het wel eens over en uit zijn voor de traditiecross, die bekendstaat als de Grote Prijs Adrie van der Poel.

De voorbereidingen voor die hoogmis van de cross zijn in volle gang. Al drie weken wordt er gesleuteld en gebouwd in Hoogerheide. De VIP-tent staat al een tijdje recht, net als zes bruggen. Er werd 4 kilometer hekwerk neergepoot en het hele project zal zo’n 3 miljoen euro kosten.

Adrie van der Poel is parcoursbouwer van dienst, logisch in zijn geboortedorp. “We doen dit al jaren met een vaste groep enthousiaste mensen”, stelde hij bij Omroep Brabant. “We hebben voor het WK wat nieuwe dingen in het parcours zitten, dus dat is hartstikke leuk.”

© Wim Kempenaers

Maar, maar, maar… Het verhaal van de wereldbekermanche in Hoogerheide kan wel eens eindigen met het WK. “We houden er rekening mee dat het na dit WK over is”, aldus voorzitter Jan Prop in Het Algemeen Dagblad. De grote schuldige, klinkt het in Nederland, is… Flanders Classics. “We hebben nu te maken met een heel ander speelveld. Waar blijft Hoogerheide als er wordt gekozen voor de steden waar het geld zit en Flanders Classics overal al haar sponsors meebrengt? Je kunt van een gemeente als Woensdrecht met 22.000 inwoners niet verlangen dat het mee kan gaan in zo’n model. Als wij onze sponsoring moeten aanpassen op wat Flanders Classics doet, dan kunnen we niet meer organiseren op dit niveau. Hoe hoog dat niveau is, is genoegzaam bekend.”

“Triest”, aldus de organisatie. Ze hadden er namelijk stiekem op gehoopt om de GP Adrie van der Poel op termijn voort te zetten als de GP Mathieu van der Poel.