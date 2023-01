RWDM verzekert zich van promotieplay-off na zakelijke overwinning tegen Lierse, Beveren sleept puntje uit de brand

RWDM kwam al vroeg op voorsprong na een knullig eigen doelpunt van Maxime Delanghe (3.). De doelman van Lierse plukte een voorzet uit de lucht, maar botste in zijn sprong tegen de paal en liet de bal daardoor achter de doellijn vallen. De Brusselse bezoekers verdubbelden hun voorsprong dankzij een kopbaldoelpunt op hoekschop van verdediger Jake O’Brien (12.). RWDM voetbalde na zijn dubbele voorsprong vanuit een zetel en speelde de wedstrijd comfortabel uit. In het slot lieten de Brusselaars zich wel nog verrassen. Jens Naessens (90.+2) halveerde de voorsprong van de bezoekers, maar zijn treffer kwam voor de thuisploeg te laat om nog een remonte te realiseren.

In de stand wipt RWDM voorlopig naar de koppositie. Die kan het later op de avond alweer verliezen aan Beveren, dat aan de bak moet tegen de belofteploeg van Standard. RWDM telt nu elf punten meer dan nummer zeven Club NXT (dat een match minder gespeeld heeft) en is daardoor, op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie, zeker van deelname aan de promotieplay-offs. Lierse staat momenteel vijfde met 30 punten en moet zijn deelname nog veiligstellen.

Beveren sleept gelijkspel uit de brand

Beveren heeft zondagavond op de 20e speeldag van de Challenger Pro League een nederlaag vermeden tegen de belofteploeg van Standard, die lange tijd op weg leek naar een stunt. Verdediger David Hrncar (90.+1) bezorgde de bezoekers op Sclessin een 2-2 gelijkspel met een laat doelpunt. Beveren kon bij winst de leidersplaats overnemen van RWDM, maar moet zich door de puntendeling tevreden stellen met de tweede plaats.

De Luikse beloften namen al zeer vroeg in de wedstrijd een optie op de overwinning. De 20-jarige Poolse spits Aleksander Buksa (2.) kreeg de bal in de kluts voor de voeten. Zonder nadenken knalde hij de voorsprong voor de thuisploeg op het bord. Beveren kon offensief amper een vuist maken. Op het uur sloeg de thuisploeg de bezoekers met verstomming met een geweldig doelpunt. Noah Dodeigne (60.) werkte een geweldige aanval als een volleerde spits af in de linkerbovenhoek. De Franse spits Thierno Barry (82.) bracht Beveren weer in de wedstrijd. In het slot zorgde hij met een geniale assist voor de gelijkmaker. Met een omhaal zwiepte hij de bal naar de tweede paal, waar Hrncar (90.+1) de 2-2 tegen de netten duwde.

Beveren, dat bij aanvang van de wedstrijd al zeker was van deelname aan de promotieplay-offs, staat met 39 punten achter leider RWDM (40 punten) in het klassement. De Luikse beloften zijn tiende met 17 punten.