BUITENLAND. Sels en Straatsburg geraken niet uit degradatiezone, Carrasco en Witsel winnen nipt met Atletico

De ploeg van Sels kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van aanvaller Kevin Gameiro (20.), maar Toulouse-spits Dallinga (25., 51.) veegde die bonus van de tabellen met een doelpunt voor en na de rust. Door de nederlaag blijft Straatsburg in de degradatiezone. Met 15 punten staat het op plaats 17.

Axel Witsel en Yannick Carrasco hebben op de 19e speeldag van La Liga een krappe 0-1 zege geboekt tegen Osasuna. Beide Rode Duivels begonnen op de bank.

Drie dagen na de zure nederlaag tegen stadsgenoot Real Madrid in de kwartfinales van de Copa del Rey moest Atletico in de competitie weer aan de bak tegen Osasuna. Los Colchoneros beten lang hun tanden stuk op de nummer zeven in de stand, ze forceerden pas een kwartier voor tijd een doorbraak toen Rodrigo De Paul middenvelder Saul Niguez (74.) knap door de verdediging loodste. Yannick Carrasco werd na de rust het veld opgebracht. Axel Witsel moest langer wachten op zijn invalbeurt. Hij kreeg slechts een handvol minuten op het einde van de wedstrijd.

Atletico Madrid staat momenteel met 34 punten op plaats vier in het klassement.

In Italië zat middenvelder Paul Pogba voor het eerst in de wedstrijdkern van Juventus sinds hij in de zomer overkwam van het Engelse Manchester United. De Fransman kwam evenwel niet van de bank bij de Oude Dame, die met 0-2 geklopt werd door het bescheiden Monza. Pogba kwam door een zware blessure vlak na zijn transfer nog geen enkele keer in actie voor Juventus.

Verdediger Maxime Caufriez behaalde met Clermont Foot in eigen huis een doelpuntenloos gelijkspel tegen Nantes. Clermont is wel bezig aan een degelijk seizoen. Met 29 punten staat het stevig in de middenmoot van het klassement, op plaats acht.

In de Nederlandse Eredivisie mocht de jonge middenvelder Francesco Antonucci een handvol minuten invallen bij FC Volendam, dat met 3-2 won in de kelderkraker tegen Groningen.

Verdediger Siebe Horemans, basisspeler bij Excelsior, ging met 1-4 kansloos onderuit tegen landskampioen Ajax, dat zijn eerste wedstrijd na het ontslag van trainer Alfred Schreuder met overtuiging won.

Batshuayi pikt graantje mee in doelpuntenfestijn

Fenerbahçe heeft op de 21e speeldag van de Turkse Super Lig stevig uitgehaald tegen Kasimpasa. Het won met 5-1. De ervaren Ecuadoriaanse spits Enner Valencia scoorde maar liefst vier keer. Ook Michy Batshuayi pikte zijn doelpuntje mee.

Kasimpasa opende tegen Fenerbahçe zowaar de score, maar lang konden de bezoekers niet genieten van hun voorsprong. Enner Valencia (37., 39., 52., 69.) ontbond zijn duivels tegen het einde van de eerste helft en keerde de situatie nog voor de rust om. De spitsbroer van Batshuayi deed er na de hervatting nog eens twee bij en bracht zijn teller op vier stuks. Batshuayi (90.+2) deelde eveneens mee in de vreugde. In de slotfase van de wedstrijd maakte hij zijn tiende doelpunt van het seizoen.

In de stand zit Fenerbahçe leider Galatasaray op de hielen. Met 44 punten uit 20 wedstrijden volgt het als tweede op vier punten van de koppositie.