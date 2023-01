Newcastle neemt Anthony Gordon over van Everton

Newcastle heeft zondag de komst van de 21-jarige Engelsman Anthony Gordon bekendgemaakt. The Magpies, die momenteel op de derde plek in de Premier League staan, betaalden naar verluidt zo’n 46 miljoen euro aan Everton voor de diensten van het talent.

“Zodra ik hoorde dat Newcastle interesse had, wilde ik er meteen naar toe. Ik denk dat de stad, de fans en de manier waarop het team momenteel speelt erg goed bij me passen. De club gaat de goede kant uit en ik denk dat ik hier kan uitblinken”, verklaarde Gordon na zijn overstap.

Gordon doorliep de jeugdreeksen bij Everton en brak er ook door in het eerste elftal. In totaal speelde hij 78 wedstrijden bij The Toffees, waarin hij zeven doelpunten maakte. Verder komt hij in actie voor de Engelse belofteploeg.

Newcastle werd in oktober 2021 overgenomen door het Saoedische investeringsfonds Public Investment Fund (PIF).

WK-sensatie zet stap hogerop bij Marseille

De Marokkaanse middenvelder Azzedine Ounahi, die onlangs schitterde met zijn land op het WK voetbal in Qatar, heeft een overstap gemaakt naar de Franse topclub Marseille. De 22-jarige Ounahi komt over van Ligue 1-hekkensluiter Angers.

Ounahi maakte pas in 2021 de overstap naar het hoogste niveau met een transfer naar de Franse eersteklasser Angers. Daarvoor kwam hij onder meer uit in de derde klasse en het B-elftal van Straatsburg. Met zijn transfer naar Marseille zet Ounahi nu definitief de stap naar de top.

Ounahi zette zichzelf onlangs in de kijker op het WK in Qatar. Met zijn verfijnde techniek en onuitputtelijk loopvermogen had hij een cruciaal aandeel in het fantastische toernooi van Marokko, dat als eerste Afrikaanse land ooit de halve finales op een wereldkampioenschap bereikte. In de groepsfase van het WK zorgde hij mee voor de 0-2 overwinning tegen de Rode Duivels.