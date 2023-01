TWEEDE AFDELING. Hades winnaar van het weekend, Bocholt-spits aan de deur gezet

Leider Hades is de winnaar van het weekend. De troepen van coach Mirko Licata konden als enige club in de top vijf winnen. Sp. Hasselt (0-0 tegen City Pirates) pakte een punt, Belisia (1-0 in Diegem) en SK Tongeren (4-1 in Jong KV Mechelen) kwamen met lege handen thuis. Bocholt (1-1 tegen Lebbeke) zette aanvaller Romero Regales aan de deur. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/frba/jfz)