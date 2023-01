WK HOCKEY. Vanasch verkozen tot doelman van het toernooi, maar teleurstelling is groot: “We zijn het gewoon om met goud te eindigen”

De Red Lions leidden met 0-2 na het eerste kwart van de WK-finale tegen Duitsland, maar de titelverdediger zag zijn opponent nog langszij en op voorsprong komen. Na 3-3 in de reguliere speeltijd haalde Duitsland het in de shoot-outs uiteindelijk met 5-4. Vincent Vanasch, verkozen tot doelman van het toernooi, vond dat de Belgen de match hadden moeten afmaken.

“Op basis van de situatie hadden we de wedstrijd moeten afmaken. In de eerste periode waren we superieur”, stelde ‘The Wall’, die bij 0-2 een Duitse strafbal onschadelijk maakte. “En dan maken ze met wat geluk die goal net voor rust en dat bracht hen terug in de match.”

Na de pauze zagen de Red Lions zwarte sneeuw. Duitsland kwam 3-2 voor. “In het derde kwart hebben we niet gespeeld”, verklaarde de doelman. “Maar we kwamen uiteindelijk terug op karakter. Het is jammer van de shoot-outs, maar je moet kunnen verliezen. Dat gebeurt nu eenmaal.”

De Brusselaar, die voor Keulen speelt, vermeldde ook het bijzondere parcours van de Duitsers op het WK. Ze ontsnapten verschillende keren uit hachelijke situaties. “Ze zaten het hele toernooi in een ongelooflijke spiraal, soms met een beetje geluk. Vandaag (zondag) denk ik dat ze op het juiste moment scoorden, alles ging goed voor hen. Het is triest, maar zo is het spel.”

“We mogen trots zijn op onszelf. We hebben getoond dat we ook zonder Alex Hendrickx, onze gebruikelijke topschutter, kunnen reageren. Soms win je, soms leer je”, besloot Vanasch.

© BELGA

Van Doren verbijt teleurstelling

De Red Lions moesten zondag in de WK-finale na shoot-outs (5-4) hun meerdere erkennen in Duitsland. “De ontgoocheling is natuurlijk groot”, vertelde Arthur Van Doren na afloop in Bhubaneswar. “We hebben al vaak shoot-outs gewonnen (WK 2018, OS 2021, nvdr.). Maar vandaag viel het dubbeltje aan de verkeerde kant voor ons.”

“Het was een goede finale, het kon beide kanten op”, vervolgde de tweevoudige Wereldspeler van het Jaar (2017, 2018). “Ik denk dat het ons aan een beetje geluk ontbrak op bepaalde vlakken en de Duitsers waren gewoon goed. Dit toont aan dat het niveau van de topteams dicht bij elkaar ligt.”

Sinds 2013 hebben de Red Lions al acht medailles veroverd op grote toernooien. “We beseffen wat we realiseren, maar we zijn het gewoon om met goud te eindigen. De groep heeft heel hard gewerkt om de trofee mee naar huis te nemen en wij gaan naar huis zonder de trofee. De teleurstelling is erg groot.”

© BELGA

Denayer: “Wat we doen, is niet normaal”

Ondanks de ontgoocheling over het mislopen van een tweede opeenvolgende wereldtitel keek Red Lion Felix Denayer toch met trots terug op zijn laatste WK. “Wat we al jaren met deze groep doen, is niet normaal. We moeten ons dat realiseren”, zei de aanvoerder van de Belgische hockeymannen zondag na de WK-finale in Bhubaneswar, die na shoot-outs (5-4) door Duitsland gewonnen werd.

“We zijn toch trots op wat we gedaan hebben. We hebben genoten van het toernooi. Voor sommigen was het zeker hun laatste WK-wedstrijd”, stelde Felix Denayer, die in het Kalinga Stadion de Fair Play Award voor België in ontvangst nam.

“Het was zeker mijn laatste wedstrijd op een WK”, aldus de speler van Dragons, vader van twee dochters. “We offeren zoveel op en enkelen hebben een gezinsleven. Ik zal blij zijn om naar huis te gaan en iedereen te zien. We proberen vooral degenen die ons volgen trots te maken en mensen te inspireren. Ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Ook al is de teleurstelling over de nederlaag in de finale groot, we kunnen trots zijn op het feit dat we de afgelopen jaren geschiedenis hebben geschreven.”