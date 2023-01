Bocholt heeft zondagmiddag niet kunnen winnen van Lebbeke. De Damburgers hadden het meest balbezit en de beste doelkansen, maar kregen in minuut 87 het deksel op de neus: 0-1. Gelukkig voor Bocholt was er in blessuretijd nog een klasseflits van Thomas Azevedo: 1-1.