Jente Hauttekeete lukt in Frankrijk als tweede Belg ooit zevenkamp boven 6000 punten

Jente Hauttekeete is zondag als tweede geëindigd bij de zevenkamp in het Franse Aubière. Het twintigjarige meerkamptalent totaliseerde 6059 punten en is pas de tweede Belg ooit die de kaap van de 6000 punten rondt.

De limiet voor het EK indoor in Istanboel haalde Hauttekeete nét niet. Die staat op 6140 punten. Kwalificatie via de World Ranking is wel nog een optie. Bij het Belgisch record van Thomas Van der Plaetsen, dat sinds 2014 op 6259 punten staat, kwam Hauttekeete niet in de buurt. Hij mag zich wel de tweede Belg aller tijden noemen, want hij wipt over Niels Pittomvils en Hans Van Alphen.

Hauttekeete opende met 7.06 op de 60m, een evenaring van zijn persoonlijk record. In het verspringen bleef hij met 7m14 19 centimeter onder zijn persoonlijk record. In het kogelstoten strandde hij met 14m08 op vier centimeter van zijn PR. De eerste dag afsluiten deed hij met een persoonlijk record van 2m12 in het hoogspringen.

De tweede dag startte Hauttekeete met 8.11 op de 60m horden, twaalf honderdsten boven zijn persoonlijk record. Daarna volgde in het polsstokspringen een verbetering van zijn persoonlijk record met liefst 31 centimeter tot 5m01. Op de afsluitende 1000 meter liep hij nog een persoonlijk record van 2:43.40.

De winst ging in Aubière naar de Zwitser Simon Ehammer met 6292 punten.

Somers wordt vierde bij debuut op halve marathon in Sevilla

Michael Somers is zondag als vierde geëindigd tijdens de halve marathon van Sevilla. Het was zijn debuut op die afstand en hij klokte meteen een mooie 1u02:23.

Zijn debuuttijd levert Somers meteen de twaalfde plaats op op de Belgische ranking aller tijden. De winst was zondag voor de Ethiopiër Amedework Walelegn in 1u00:28.

Somers is in volle voorbereiding op de marathon van Sevilla op 19 februari. Daar zal de regerende Belgische veldloopkampioen debuteren op de mythische afstand. Zijn doel is om zich daar, of bij een tweede poging later dit jaar, te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De limiet staat op 2u08:10.