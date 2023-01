STVV bleef zaterdagavond steken op een 1-1-gelijkspel tegen OH Leuven. Onze STVV-watcher hoopt dat de Kanaries zo snel mogelijk de vooropgestelde kaap van 40 punten bereiken. “Want dan kan er meer met open vizier gevoetbald worden. In Leuven heeft STVV even getoond tot wat dat kan leiden.”