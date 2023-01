Een relatiebreuk, twisties op training en negatieve reacties uit Rusland: waarom zilver geen goud werd voor Loena Hendrickx

“Op het belangrijkste moment van het seizoen heeft Loena haar slechtste prestatie neergezet.” Coach en broer Jorik wond er geen doekjes om. Met een score van 193.48 punten bleef Loena Hendrickx op dit EK bijna dertig punten onder haar persoonlijk record. Sinds het WK van 2019 drie jaar geleden had onze landgenote niet meer zo laag gescoord. Een valpartij tijdens haar korte kür en twee slippertjes tijdens haar vrije kür deden de gedoodverfde favoriete de das om in Finland. Drie grote fouten, het was Hendrickx in geen jaren meer overkomen. “Als Loena één sprong meer had geland, had ze goud gehaald. Maar ook dan zouden we niet tevreden zijn geweest, want we waren voor twee foutloze küren naar dit EK gekomen. Dit is enorm balen. Ach, het is nog zilver. Het had erger kunnen zijn.”

Jorik doelt daarmee op de rampzalige voorbereiding die zijn zus in de weken voor het EK gekend had. Dat Loena niet vlekkeloos naar haar belangrijkste wedstrijd had kunnen toeleven had ze vooraf wel aangegeven, maar pas the day after kwam de Kempense naar buiten met de details. “Ik heb pas een relatiebreuk achter de rug. Na een vijftal maanden ben ik erachter gekomen dat we toch niet de perfecte match waren. Ik heb toen voor mezelf besloten om er een punt achter te zetten. Dat is niet makkelijk geweest, ik ben ook een mens met gevoelens”, vertelde ze voor de camera van de VRT.

Bovenop die privéproblemen liep het in januari op training voor geen meter. Hendrickx kreeg last van twisties, hetzelfde probleem waarmee de Amerikaanse topturnster Simone Biles af te rekenen kreeg tijdens de voorbije Olympische Spelen. Oefeningen die door doorgedreven training diep in het spiergeheugen opgeslagen liggen, lukken plots niet meer. Twijfels verstoren de uitvoering ervan, en de atlete kan zich niet langer automatisch oriënteren. “Ik zat in een moeilijke periode en dat maakte me erg onzeker. Zo kwam ik in een vicieuze cirkel terecht. Mijn lichaam deed héél gekke dingen. Dat werd gevaarlijk. Met deze trainingen haal ik zelfs geen top tien, dacht ik toen. Pas drie dagen voor ik naar Finland trok, ben ik daar uitgeraakt. Anders was er misschien zelfs geen EK geweest. Of mijn valpartij zaterdag ook veroorzaakt werd door een twistie? Dat zou héél goed kunnen. Normaal gezien doe ik zo’n sprong op die manier niet. ”

Door de afwezigheid van de ongenaakbare Russinnen miste Hendrickx een unieke kans om Europees kampioene te worden. Op het WK in Japan eind maart – waar ze haar vicewereldtitel verdedigt – is Rusland ook nog afwezig, maar krijgt ze wel af te rekenen met zware concurrentie uit Japan, de VS en Zuid-Korea. “Meisjes die gemiddeld even hoog scoren als Loena”, weet Jorik. “Dat zal haar vechtermentaliteit aanwakkeren. Ik ga er trouwens van uit dat de Russinnen vanaf volgend seizoen weer mee mogen doen. Het uitsluiten van Rusland heeft voor veel haat in de kunstschaatswereld gezorgd. Kijk maar eens naar de pro-Russische reacties die Loena krijgt op foto’s op sociale media. Is dat nog wel gepast? Gelukkig kan ze dat makkelijker van zich af zetten.”

Met dank aan de fans. Hendrickx werd na haar ontgoocheling overladen met berichtjes en zondag in Finland stond veruit de langste rij voor selfies en handtekeningen bij onze landgenote. “Ik ben zo dankbaar voor al die lieve mensen. Ik heb de berichten in tranen gelezen. Ik kan mezelf optrekken aan de liefde voor de sport.”