Einde van onwaarschijnlijk straffe streak: Inaki Williams voor het eerste in bijna zeven (!) jaar niet in actie in La Liga

Inaki Williams is officieel toch maar een mens. De Spaanse aanvaller van Bilbao miste zondag voor het eerst in bijna drie jaar een wedstrijd in La Liga.

17 april 2016. Dat was de laatste keer dat de 28-jarige Williams een wedstrijd (tegen Malaga) aan zich moest laten voorbijgaan. Sindsdien stond hij maar liefst 251 keer na elkaar aan de aftrap, een bijzonder straf record.

Maar aan die waanzinnige reeks kwam zondag een einde. Williams liep een spierblessure op en miste de clash met Celta de Vigo. De Spanjaard nam het record - van veldspelers én doelmannen - over in oktober 2021. Tot dan was het in handen van Sociedad-speler Andoni Larrañaga.

“Ik heb het geluk gehad geen blessures te hebben gehad, zelfs geen verkoudheid. En trainers die op mij rekenden. Natuurlijk heb ik ook goede genen. Ik kan tot 300 komen. Ik eis veel van mezelf en ik kom uit Bilbao”, zei Williams toen.

