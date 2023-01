EERSTE PROVINCIALE. Zepperen-Brustem grote winnaar, Torpedo wint met tien

In eerste provinciale was Zepperen-Brustem de grote winnaar van de negentiende speeldag. De leider won bij Park, terwijl naaste achtervolgers Bree-Beek (tegen Koersel) en Achel (tegen Helson) op een gelijkspel bleven steken. De koploper bouwde zo z’n voorsprong op de naaste achtervolgers uit tot respectievelijk zeven en tien punten. Ook in de tweede periode komt Zepperen-Brustem - Herk speelde gelijk in Eksel - alleen op kop. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)