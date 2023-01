Winst voor eigen publiek: David Goffin steekt toernooizege op zak in Louvain-la-Neuve

David Goffin (ATP 50) heeft zondag de eindzege veroverd op de eerste editie van de BW Open, het Challengertoernooi in Louvain-la-Neuve (hard/145.000 dollar). In de finale won het topreekshoofd in twee sets van de Zweed Mikael Ymer (ATP 69): 6-4 en 6-1 na 1 uur en 17 minuten.

Voor de Belgische nummer 1 is het de achtste Challengertitel. Hij heeft ook zes ATP-titels op zijn palmares. Ymer won al vier Challengertoernooien.

Goffin gaf eerder deze maand in extremis forfait voor de Australian Open nadat hij in aanloop naar zijn wedstrijd in de eerste ronde last kreeg van buikgriep. Via een wildcard kwam hij in Louvain-la-Neuve op de hoofdtabel. Volgend weekend speelt de Luikenaar in Seoel met het Belgische team tegen Zuid-Korea in de kwalificaties van de Davis Cup.