Jong Belgisch geweld komt net te kort: Neilson Powless wint de GP La Marseillaise

De Franse openingsklassieker kan altijd op belangstelling rekenen in het peloton en dat was dit jaar niet anders met vijf WorldTourteams aan de start, waaronder het Belgische Alpecin-Deceuninck. Voorts waren er nog Cofidis, EF Education-EasyPost, AG2R-Citroën en Groupama-FDJ. Met Lotto-Dstny, Bingoal WB en Team Flanders-Baloise startten nog drie Belgische ploegen.

In een geanimeerde finale regende het aanvallen. Onder meer Dylan Teuns toonde zich op de Route des Crêpes, maar hij raakte niet weg. Uiteindelijk zou een groep van tien, onder impuls van een aanvalslustige Neilson Powless, wegrijden op zo’n 30 km van de finish. In die groep ook twee landgenoten: Brent Van Moer en Jenno Berckmoes.

De Amerikaan was bergop duidelijk de betere, maar ontdeed zich van zijn metgezellen in een afdaling, waarna alleen nog de Col de la Gineste wachtte. Hij verzwakte niet. In de achtervolging was er van organisatie weinig sprake. Een felle Brent Van Moer wilde wel, maar kreeg weinig steun.

Powless soleerde naar de zege. In de sprint om plek twee vloerde Ferron Brent Van Moer. Voor Powless is het zijn derde profzege, na de Clasica San Sebastian in 2021 en de Japan Cup in 2022. Hij volgt op de erelijst Amaury Capiot op. Onze landgenoot was er deze editie niet bij wegens een blessure. Met winst in de proloog voor Alberto Bettiol in de Tour Down Under en de zege voor Marijn van den Berg in de Trofeo Ses Salines-Alcudia heeft het Amerikaanse EF Education-EasyPost al drie overwinningen op de teller in het prille wielerjaar.