Lotte Kopecky domineert BK baanwielrennen met drie extra titels, ook twee driekleuren voor Jules Hesters en Tuur Dens

Tijdens de Belgische kampioenschappen baanwielrennen in Gent heeft Lotte Kopecky dit weekend drie extra nationale titels veroverd. Ze domineerde in het omnium, in de afvallingskoers en samen met Shari Bossuyt ook in de ploegkoers.

Zaterdag stak Kopecky op de wielerbaan van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx ver boven de rest uit in het omnium. Ze behaalde een indrukwekkend totaal van 222 punten, en dat waren er liefst 66 meer dan zilveren medaille Katrijn De Clercq. Shari Bossuyt werd derde.

Zondag kwam Kopecky in actie in de afvallingskoers en de ploegkoers, de twee onderdelen waarin ze regerend wereldkampioene is. In de afvalling was ze niet van de kop van de koers weg te slaan, om uiteindelijk weg te rijden van taaiste concurrente De Clercq, die dus opnieuw zilver veroverde. De piepjonge Hélène Hesters pakte brons.

© photo Marc Van Hecke

In de ploegkoers kwam Kopecky in actie samen met collega-wereldkampioene Shari Bossuyt, die dit weekend haar comeback maakte na de sleutelbeenbreuk die ze eind december had opgelopen. In een wedstrijd samen met de jongens juniores haalden Kopecky/Bossuyt het vlot voor de enige andere twee dameskoppels, Katrijn De Clercq/Sara Maes en Marith Vanhove/Hélène Hesters.

De overige nationale titels in het slotweekend van de Belgische kampioenschappen baanwielrennen gingen naar Nicky Degrendele (in de sprint en de keirin), Jules Hesters (afvallingskoers) en Tuur Dens (omnium). Hesters en Dens reden samen ook naar goud in de ploegkoers.

© Geert De Rycke

“Sta waar ik wil staan”

Lotte Kopecky heeft de Belgische kampioenschappen baanwielrennen in Gent zondag afgesloten met vijf nationale titels. Binnen anderhalve week trekt ze naar de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Grenchen. “Ik sta waar ik wil staan”, taxeerde ze zondag haar vorm.

Begin januari had Kopecky al de Belgische titels veroverd in de puntenkoers en de individuele achtervolging, dit weekend kwamen daar nog het omnium, de afvallingskoers en de ploegkoers bij. Conclusie na dit BK? “Ik heb me geamuseerd”, grijnsde Kopecky na de ploegkoers, die ze samen met koppelgenote Shari Bossuyt en de andere vrouwen had gereden tussen de jongens junioren. “En we hebben ons niet laten doen door de jongens. Dit was niet alleen heel leuk, maar ook één van de beste trainingen die je kan doen. Ik heb koers kunnen simuleren.”

© Geert De Rycke

Van 8 tot en met 12 februari werken Kopecky en de andere leden van de Belgische pisteselectie de Europese kampioenschappen af in het Zwitserse Grenchen. “Een eerste goeie test”, noemt Kopecky het. “Ik heb qua training een redelijk goeie winter gehad. Ik sta waar ik wil staan op dit moment. Voor dit BK heb ik ook de trainingen niet afgebouwd. Het was een onderdeel van mijn trainingsplan. Straks rijd ik nog een uurtje met de fiets naar huis, en volgende week komt er ook nog een hele stevige trainingsweek aan.”

Uitkijken op het EK wordt het onder meer naar de ploegkoers, die Kopecky zal betwisten samen met Shari Bossuyt. Die maakte dit weekend haar terugkeer in competitie na de sleutelbeenbreuk die ze eind december had opgelopen. “Toen we deze week samen trainden, ging het nog niet heel echt goed met het sleutelbeen van Shari. Maar vandaag liep het wel weer goed. Ik denk dat het wel goed komt tegen het EK. We hebben nog een week de tijd.”