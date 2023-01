Opvallende versterking bij Club Brugge: Rudy Heylen wordt opnieuw mental coach bij blauw-zwart

Heylen, vorig seizoen nog bij Antwerp aan de slag, werkte eerder al bij blauw-zwart, in verschillende periodes tussen 2011 en 2018. Zijn terugkeer kan Scott Parker en zijn ploeg, met toch ook een pak jonge spelers, van pas komen. Gouden Schoen Simon Mignolet zei deze week nog het volgende, vooral in het kader van de vele weggegeven voorsprongen: “Ik vind nog altijd dat we de sterkste kern in jaren hebben, maar dan heb ik het puur over kwaliteit – kwaliteit van de voeten en de handen. Niet over wat er zich tussen de twee oren afspeelt. Daar ligt de grootste progressiemarge bij Club Brugge.”

Heylen werd in de aanloop naar de match tegen Zulte Waregem - zijn ‘debuut’- al ingeschakeld.