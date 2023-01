Hoe een Belgische ploegmakker van Mathieu van der Poel afwezige Wout van Aert een kleine WK-kater bezorgde in Besançon

Mathieu van der Poel soleerde zondag naar winst in de wereldbekermanche van Besançon. Wout van Aert was er niet bij, maar kreeg een klein tikje richting WK.

Het was voor de Belgische topfavoriet in Hoogerheide afwachten wat Toon Vandebosch deed in de laatste wereldbekermanche. De startorde tijdens het WK wordt namelijk bepaald op basis van de eindstand in de wereldbeker. Van Aert stond voor de cross in Frankrijk op de achtste plaats en was daardoor zeker van een startplek op de eerste rij. Maar...

Toon Vandebosch prijkte op de negende plek en kon mits een zestal punten over Van Aert wippen, en die laatste dus naar de tweede rij verwijzen.

“Ik weet drie zaken”, lachte de 23-jarige ploegmakker van Mathieu van der Poel vooraf bij Wielerflits. “Eén: Laurens Sweeck kan de eindzege niet meer mislopen. Twee: Wout van Aert staat achtste. En drie: ikzelf sta negende, met slechts vijf puntjes achter op Wout. Wat mij is ingefluisterd voor Besançon? Niets, haha! Ik rijd voor mijn eigen plaats.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

En zo geschiedde. Vandebosch reed naar een dertiende plaats in Besançon en wipt zo dus over Van Aert naar de achtste plek op de UCI-ranglijst. Goed voor een plek op de eerste startrij voor het WK. Van Aert zakt een startrij. Een tikje, maar geen drama.

“Omdat dan wel de best geklasseerde renner op de UCI Ranking is, mag hij dus als eerste zijn positie op de tweede rij bepalen. Hoe we dat gaan aanpakken, weten we volgende week na de tactische bespreking”, aldus Vandebosch. “Je kunt van achteren met snelheid er voorbij komen, dus de tweede startrij is niet per se slecht. Toch komt er altijd een beetje geluk bij kijken. Als je uit je klikpedaal schiet, dat risico heb je dan zitten.”