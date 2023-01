Mathieu van der Poel etaleert WK-vorm met verwoestende demarrage: “De kansen lijken me fifty-fifty, maar...”

Mathieu van der Poel heeft zijn zesde overwinning in het veld beet. Na winst in Benidorm vorige week toonde hij zich zondag ook de sterkste in de laatste wereldbekerveldrit van het seizoen in het Franse Besançon. “Ik heb de goede vorm te pakken”, klonk het.

Een understatement kan je dat gerust noemen. Van der Poel keek drie rondes de kat uit de boom en had genoeg aan één stevige versnelling in ronde vier om het verschil te maken.

“Het was een bewuste keuze om pas na een paar rondjes in de aanval te trekken”, stelde hij in het flashinterview. “Op dit parcours was het moeilijk om al meteen vanaf de start een verschil te maken. Ik wilde het graag wat rustiger aan doen in het begin, zodat ik later op het lastigste stuk van het parcours eventueel kon uithalen. Ik trok door en had een mooi gat. Als ze met zo veel in de achtergrond koersen, dan weet je dat er veel naar elkaar gekeken wordt. Dat bleek ook het geval, ik had snel een groot gat en kon het volhouden tot het eind.”

© BELGA

Van Aert won dit seizoen negen keer, Van der Poel zesmaal, ondanks rugproblemen.

“Volgende week op het WK zal veel afhangen van de weersomstandigheden”, voorspelde de Nederlander. “Ik ben blij met mijn vorm en hoe het vandaag verliep. De komende dagen probeer ik nu ook wat rust te nemen en nog wat korte trainingen in te lassen. Hopelijk kom ik dan in de beste vorm aan de start in Hoogerheide. Het weer zal een rol spelen, en de vorm van de dag. De kansen lijken me inderdaad fifty-fifty, maar Wout heeft dit seizoen wel een aantal keer het voordeel gehad. Hopelijk kan ik volgende week wat tegenwerk bieden en zijn we echt aan elkaar gewaagd. Ik wil op het WK mijn beste cross van het seizoen rijden.”

Sweeck kan leven met tweede plek

Laurens Sweeck snelde zondag naar de tweede plek in Besançon na een ongenaakbare Mathieu van der Poel. “Dit was het hoogst haalbare vandaag”, sprak hij na afloop.

Sweeck won zelf twee wereldbekers: in Maasmechelen en de Beekse Bergen. Hij gaat ook met de WB-eindzege naar huis “Ik kende hier een slechte start en daarna werd ik ook nog eens gehinderd door een valpartij op het eind van de eerste ronde”, stelde hij in het flashinterview. “Het kostte me heel wat krachten om vervolgens het gat dicht te rijden. Het was moeilijk om plaatsen op te schuiven.”

Eens in de kopgroep waren ze met velen, 15 renners maar liefst, en toen Mathieu van der Poel aanviel keek iedereen naar elkaar. “Er was weinig organisatie. Voor mij het teken op het eind om naar voren te trekken. Een tweede plaats was wel het hoogst haalbare vandaag. Hier kan ik mee leven.”

Sweeck, die Michael Vanthourenhout na een omstreden cross Belgisch kampioen zag worden, heeft ambitie voor het WK volgende week. “Ik mik op een medaille. Na dit seizoen mag ik dat wel uitspreken. Ik kijk ernaar uit, het is toch de grootste wedstrijd van het jaar. De omloop valt te vergelijken met vandaag. Het is ook snel, en dan verwacht ik vooraan mee te doen”, althans toch na Van Aert en Van der Poel, maakt Sweeck zich sterk.