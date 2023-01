Mesthoop achter boerderij vat vuur in Heppeneert

Maaseik

De brandweer is zondag even na 1 uur opgeroepen voor een brand op de Duivelsbrugweg in Heppeneert. Er was rook gezien aan een boerderij. Bij nazicht bleek de mesthoop in brand te staan. De eigenaar vertelde dat hij assen van de kachel op de hoop had gegooid. De brandweer bluste het vuur. mm